ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Broeders-Bol derde op 800 meter in Ultimate Championship

Sport
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 20:41
anp120926113 1
Volg ons op Google Nieuws
BOEDAPEST (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft het seizoen van haar opmerkelijke overstap naar de 800 meter afgerond met de derde plaats in de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship. Ze moest in het atletiekstadion van Boedapest (Hongarije) de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro en de Britse olympisch kampioene Keely Hodgkinson voor zich dulden. Werro won in 1.55,88, Hodgkinson klokte 1.56,26, Broeders-Bol noteerde 1.56,74.
Broeders-Bol liep een bekeken finale in het stadion waar ze drie jaar geleden haar eerste wereldtitel veroverde op de 400 meter horden. Ze kroop in de rug van Werro, die het tempo maakte. Op de laatste 100 meter oogde de Amersfoortse nog sterk, maar een ultieme versnelling zat niet meer in haar benen. Werro nam afstand van haar en Hodgkinson liep haar nog voorbij.
In het prestigieuze Ultimate Championship worden geen medailles uitgereikt, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Zo ving Werro voor haar zege 150.000 dollar, Broeders-Bol kreeg 40.000 dollar.
loading

POPULAIR NIEUWS

ziekteverzuim daalt in 2023 voor het eerst in negen jaar1705558900

Zoveel minder houd je netto over als je ziekengeld naar 70 procent gaat: drie rekensommen bij jouw salarisniveau

images

In Spanje betaal je 2,2% hypotheekrente, in Nederland 4,3%: zo groot zijn de Europese verschillen na de ECB-verhoging

Hypotheekrenteaftrek

Hypotheek nu vastzetten of wachten op een vredesakkoord? Twee scenario's doorgerekend

ANP-567948645

Chauffeur van rampbus Zwitserland is raadslid en oud-wethouder: 'Het was geen roekeloos rijgedrag'

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheek, zorgpremie, vrijheidsbijdrage, energie: tel alles op en een eigenwoningbezitter is in 2027 tot €150 per maand meer kwijt

shutterstock_2360576651

In het openbaar vrijen op Bali is een heel slecht idee

Loading