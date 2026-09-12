Broeders-Bol derde op 800 meter in Ultimate Championship

BOEDAPEST (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft het seizoen van haar opmerkelijke overstap naar de 800 meter afgerond met de derde plaats in de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship. Ze moest in het atletiekstadion van Boedapest (Hongarije) de Zwitserse Europees kampioene Audrey Werro en de Britse olympisch kampioene Keely Hodgkinson voor zich dulden. Werro won in 1.55,88, Hodgkinson klokte 1.56,26, Broeders-Bol noteerde 1.56,74.

Broeders-Bol liep een bekeken finale in het stadion waar ze drie jaar geleden haar eerste wereldtitel veroverde op de 400 meter horden. Ze kroop in de rug van Werro, die het tempo maakte. Op de laatste 100 meter oogde de Amersfoortse nog sterk, maar een ultieme versnelling zat niet meer in haar benen. Werro nam afstand van haar en Hodgkinson liep haar nog voorbij.

In het prestigieuze Ultimate Championship worden geen medailles uitgereikt, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Zo ving Werro voor haar zege 150.000 dollar, Broeders-Bol kreeg 40.000 dollar.