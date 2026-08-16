Broeders-Bol: goud winnen voelt als vanouds, maar went nooit

BIRMINGHAM (ANP) - Femke Broeders-Bol was in haar gouden race met de estafettevrouwen op de 4x400 meter bij de EK in Birmingham niet helemaal "in control". Dat zei de Nederlandse topatlete na de finale in het Alexander Stadium. Broeders-Bol is overgestapt naar de 800 meter en liep op de EK haar eerste 400 meter van dit jaar en dat voelde toch onwennig. "Ik moest volle bak aanzetten en flink door de verzuring lopen."

De Amersfoortse was als vanouds de slotloopster en ze begon haar ronde met ruime voorsprong op de rest, maar ze kreeg onverwacht te maken met de Britse Emily Newnham. Die liep het gat dicht en drong aan. "Ik dacht wel even van o jee. Gelukkig kon ik de laatste meters wel gecontroleerd van haar weglopen."

Verder voelde alles vertrouwd, stelde de tweevoudig wereldkampioene op de 400 meter horden. "Het stokje overgeven voelde als vanouds, lopen met de meiden voelde als vanouds en voor de derde keer goud winnen voelde ook als vanouds, maar dat is het niet. Goud winnen went nooit."