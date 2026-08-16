Ontevreden Trump schaalt legeroefeningen met Zuid-Korea terug

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft het Pentagon opdracht gegeven gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea "aanzienlijk" terug te schroeven, meldt hij op Truth Social. De oefeningen beginnen maandag en zijn onder meer bedoeld om de landen voor te bereiden op een eventueel conflict met Noord-Korea.

Trump zegt niet blij te zijn met de oefeningen vanwege zijn "zeer goede relatie" met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens hem zijn de manoeuvres duur en geven ze een "ongepast en vijandig" signaal aan Noord-Korea. Het is volgens Trump te laat om de oefeningen helemaal af te gelasten.

De jaarlijkse oefening Ulchi Freedom Shield duurt elf dagen. Noord-Korea verzet zich al jaren tegen de oefeningen en beschouwt ze als voorbereiding op een invasie.

Trump uitte ook onvrede over Zuid-Korea, omdat het land niet wilde deelnemen aan Amerikaanse acties tegen Iran. Hij vroeg de Zuid-Koreaanse president naar eigen zeggen of diens land wilde helpen bij de "denuclearisatie" van Iran, waarop die zou hebben geantwoord: "Nee, bedankt."

Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie heeft in reactie op Trumps bericht laten weten dat de militaire oefeningen doorgaan zoals gepland.