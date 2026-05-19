Broeders-Bol loopt voor FBK Games al 800 meter in Ostrava

OSTRAVA (ANP) - Femke Broeders-Bol komt al uit op de 800 meter op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava op 16 juni. Dat is vijf dagen voor haar race op de FBK Games in Hengelo, zo maakte de organisatie van de atletiekmeeting in Tsjechië bekend.

Broeders-Bol maakte na jaren van successen op de 400 meter horden en 400 meter deze winter de overstap naar de 800 meter. Ze liep in februari in Metz bij haar eerste optreden een Nederlands indoorrecord van 1.59,07. Een voetblessure noopte de Amersfoortse vervolgens tot een rustperiode.

De 800 meter in Ostrava wordt haar eerste outdoorwedstrijd, kondigt de Gouden Spike aan.