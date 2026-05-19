ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Broeders-Bol loopt voor FBK Games al 800 meter in Ostrava

Sport
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 23:53
anp190526182 1
OSTRAVA (ANP) - Femke Broeders-Bol komt al uit op de 800 meter op de Gouden Spike in het Tsjechische Ostrava op 16 juni. Dat is vijf dagen voor haar race op de FBK Games in Hengelo, zo maakte de organisatie van de atletiekmeeting in Tsjechië bekend.
Broeders-Bol maakte na jaren van successen op de 400 meter horden en 400 meter deze winter de overstap naar de 800 meter. Ze liep in februari in Metz bij haar eerste optreden een Nederlands indoorrecord van 1.59,07. Een voetblessure noopte de Amersfoortse vervolgens tot een rustperiode.
De 800 meter in Ostrava wordt haar eerste outdoorwedstrijd, kondigt de Gouden Spike aan.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading