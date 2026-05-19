Zoon Mango-oprichter vrijgelaten na arrestatie rond dood vader

MARTORELL (ANP/AFP) - De oudste zoon van de oprichter van de Spaanse modeketen Mango is dinsdag vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 1 miljoen euro. Dat meldt persbureau AFP. Jonathan Andic was gearresteerd in het kader van een moordonderzoek naar de dood van zijn vader Isak Andic.

Dinsdagochtend werd bekend dat Jonathan in zijn woning in Barcelona was gearresteerd en naar de rechtbank was gebracht voor verhoor. Jonathan heeft het gerechtsgebouw in Martorell, niet ver van Barcelona, verlaten in gezelschap van zijn advocaten, meldt het Franse persbureau. De 45-jarige moet zijn paspoort inleveren, zich wekelijks bij de rechtbank melden en mag het land niet verlaten, meldt de rechtbank.

Jonathan wordt verdacht van mogelijke betrokkenheid bij de dood van zijn vader, die tijdens een wandeling met zijn zoon in december 2024 om het leven kwam na een val van een klif. Jonathan en zijn twee zussen zijn de belangrijkste eigenaren van Mango na het overlijden van hun vader.