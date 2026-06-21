Broeders-Bol verwent publiek bij FBK Games met zege op 800 meter

HENGELO (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft het thuispubliek bij de FBK Games verwend met een overwinning op haar nieuwe atletieknummer, de 800 meter. De 26-jarige Amersfoortse snelde op de snikhete kunststofbaan in Hengelo naar de zege in een tijd van 1.57,41.

Lisanne de Witte bepaalde de eerste ronde het tempo, daarna nam Broeders-Bol het over. In soepele tred behield ze in die tweede ronde de leiding tot aan de finish. De Australische Abbey Caldwell kwam op gepaste afstand als tweede over de finish in 1.58,22.

Broeders-Bol domineerde de afgelopen jaren op de 400 meter horden. Ze veroverde twee keer de wereldtitel op dit onderdeel, won ook twee keer brons op de Olympische Spelen en vierde een ongekende reeks van dertig overwinningen op rij in de Diamond League.

Voetblessure

Vanaf dit jaar probeert de 26-jarige Broeders-Bol het op de 800 meter, met als doel een medaille op de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Ze begon in februari met een Nederlands indoorrecord van 1.59,07.

Een voetblessure hield haar daarna een tijdje aan de kant, maar afgelopen dinsdag toonde ze al flinke progressie met de tweede plaats in Ostrava (Tsjechië) achter de Zwitserse Audrey Werro in 1.57,13, een tijd waarmee ze na Ellen van Langen (Nederlands recordhoudster met 1.55,54) en Sifan Hassan (1.56,81) de snelste Nederlandse ooit is op de 800 meter.

Broeders-Bol reageerde direct na de race verheugd. "Het is net even anders dan andere jaren. Nu mag ik een rondje extra genieten van mijn fans."