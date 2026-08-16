Broeders-Bol voorbij Blankers-Koen op eeuwige medaillelijst EK

BIRMINGHAM (ANP) - Femke Broeders-Bol is 'Vliegende Huisvrouw' Fanny Blankers-Koen voorbijgegaan in het eeuwige medailleklassement van Europese kampioenschappen atletiek. Beiden staan op acht plakken, maar Broeders-Bol heeft één gouden medaille meer.

Het goud op de 4x400 meter estafette op het EK in Birmingham was de zesde gouden EK-medaille voor Broeders-Bol, die in de Engelse stad ook nog brons won op de 800 meter.

Bol veroverde op het EK van München in 2022 drie keer goud (400 meter, 400 meter horden en 4x400 meter estafette) en in Rome 2024 twee keer goud (400 meter horden en 4x400 meter) en een bronzen plak (4x400 meter mixed relay).

Haar legendarische landgenote Blankers-Koen was op het EK van 1950 in Brussel de eerste met drie keer goud: op de 100 meter, 200 meter en 80 meter horden. Op het EK van 1946 in Oslo won ze goud op de 80 meter horden en de 4x100 meter estafette. Ze won ook nog een keer zilver en twee keer brons.

Voormalig topsprintster Dafne Schippers behaalde in haar carrière ook acht EK-medailles. Zij scoorde vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons.