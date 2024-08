Animal Rights geeft afschotvergunning Utrechtse wolf weinig kans

UTRECHT (ANP) - Animal Rights acht het "onhaalbaar" dat een vergunning wordt afgegeven voor het doden van de wolf die op de Utrechtse Heuvelrug bij meerdere incidenten betrokken zou zijn geweest. Erwin Vermeulen van de dierenrechtenorganisatie wijst erop dat de wolf een strikt beschermde status heeft en dat er andere oplossingen zijn om problemen met wolven te voorkomen. Hij noemde onder meer het afsluiten van gebieden.

"Zelfs als je een aantal probleemsituaties door een bepaalde wolf afvinkt, is er nauwelijks kans dat een afschotvergunning voor de rechter standhoudt", zegt Vermeulen. "Bovendien gaat het op de Utrechtse Heuvelrug mogelijk om een wolvenpaar met welpen. De mogelijkheid dat een vergunning voor afschot wordt afgegeven is dan nog kleiner, omdat in Nederland geen sprake is van een gunstige staat van instandhouding van de soort."

Vermeulen legt uit dat het afschieten van een jonge zwervende wolf minder invloed heeft op de staat van instandhouding dan het doden van een zogende of zwangere wolvin of een reproducerend mannetje. "Zij zorgen voor nieuwe welpen en daarmee zorgen ze er ook voor dat de staat van de instandhouding van de wolf verbetert."

Spoedonderzoek

De provincie Utrecht heeft een spoedonderzoek aangevraagd voor het DNA van de vermoedelijke wolf die woensdag een kind omver zou hebben gelopen of geduwd bij Austerlitz. De analyse moet uitwijzen of het om hetzelfde dier gaat dat eerder een klein meisje beet en een hondje meenam in de bossen bij Leusden.

De provincie houdt er ernstig rekening mee dat het inderdaad dezelfde wolf is en bereidt daarom een afschotvergunning voor het dier voor. Experts schrijven de twee eerdere incidenten toe aan een wolvenpaar dat zijn welpen beschermde.