Broers Van 't Wout hopen op groei shorttrack na succes op Spelen

DEN HAAG (ANP) - Shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout hopen dat hun succes op de Olympische Spelen een stimulans is voor hun sport. "Ik denk dat deze spelen een hele mooie stap waren voor die ontwikkeling", zei Jens van 't Wout voor de huldigingen door minister-president Rob Jetten en koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Den Haag.

De broers Van 't Wout zijn de aandacht na hun successen op de Winterspelen in Italië nog niet zat. "Nee, we vinden het ook superleuk om ons verhaal te delen", zei Jens van 't Wout, winnaar van drie keer goud en één keer brons. "Ook voor de sport. We willen ook dat deze sport enorm groeit. Langebaanschaatsen is nog een stuk groter en wij willen heel graag dat onze sport de lucht in vliegt."

Gevraagd of de broers van de gelegenheid gebruik zouden maken om aan Jetten een hoger budget voor het shorttrack te vragen, antwoordden ze ontkennend. "Dat laten we over aan de bond. Dat is niet aan ons om te zeggen. Wij houden ons bezig met het schaatsen", zeiden ze lachend.