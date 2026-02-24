ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Broers Van 't Wout hopen op groei shorttrack na succes op Spelen

Sport
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 11:08
anp240226094 1
DEN HAAG (ANP) - Shorttrackbroers Jens en Melle van 't Wout hopen dat hun succes op de Olympische Spelen een stimulans is voor hun sport. "Ik denk dat deze spelen een hele mooie stap waren voor die ontwikkeling", zei Jens van 't Wout voor de huldigingen door minister-president Rob Jetten en koning Willem-Alexander en koningin Máxima in Den Haag.
De broers Van 't Wout zijn de aandacht na hun successen op de Winterspelen in Italië nog niet zat. "Nee, we vinden het ook superleuk om ons verhaal te delen", zei Jens van 't Wout, winnaar van drie keer goud en één keer brons. "Ook voor de sport. We willen ook dat deze sport enorm groeit. Langebaanschaatsen is nog een stuk groter en wij willen heel graag dat onze sport de lucht in vliegt."
Gevraagd of de broers van de gelegenheid gebruik zouden maken om aan Jetten een hoger budget voor het shorttrack te vragen, antwoordden ze ontkennend. "Dat laten we over aan de bond. Dat is niet aan ons om te zeggen. Wij houden ons bezig met het schaatsen", zeiden ze lachend.
loading

POPULAIR NIEUWS

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-549821166

Hallucinante beelden: Trumps nieuwe FBI-baas viert ijshockeygoud met Team USA in kleedkamer

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading