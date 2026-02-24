EU-kopstukken in Kyiv: agressor mag niet beloond worden

KYIV (ANP) - Agressor Rusland mag niet worden beloond voor de invasie van Oekraïne, stellen EU-kopstukken Ursula von der Leyen en António Costa dinsdag in een gezamenlijke verklaring. "We zullen ervoor zorgen dat Rusland ter verantwoording wordt geroepen voor de gepleegde misdaden en de aangerichte schade", stellen de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van de EU-leiders.

De twee kopstukken zijn dinsdag in Oekraïne voor de herdenking van de Russische invasie, precies vier jaar geleden.

De EU zal Oekraïne onvoorwaardelijk blijven steunen, in en na de oorlog, staat in de verklaring. "De Europese Unie en haar lidstaten zijn bereid bij te dragen aan robuuste en geloofwaardige veiligheidsgaranties om ervoor te zorgen dat Rusland Oekraïne nooit meer kan aanvallen."

Toetreding

Een concrete datum voor de toetreding van Oekraïne tot de EU wordt door beiden niet genoemd. Oekraïne wil per 2027 toetreden en ziet het lidmaatschap als beste veiligheidsgarantie.

Von der Leyen en Costa hadden gehoopt Oekraïne te kunnen melden dat de lening van 90 miljard euro eraan komt en dat er een akkoord is over het 20e EU-sanctiepakket tegen Rusland. Door de blokkade van Hongarije gaat dat niet door. De twee politici hebben in Kyiv wel gezegd dat er een nieuw steunpakket voor noodleveringen van generatoren en humanitaire hulp komt.

Daarnaast werkt de EU samen met Oekraïne aan een nieuw plan voor energiezekerheid, zo staat in de verklaring. Dat is gericht op het herstel en de versterking van elektriciteitsnetten en de snelle herstart van de door Rusland beschadigde energiecentrales.