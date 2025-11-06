Tennisster Pegula verslaat Paolini in WTA Finals

RIYAD (ANP) - De Amerikaanse tennisster Jessica Pegula heeft haar tweede wedstrijd in de groepsfase van de WTA Finals in het Saoedische Riyad gewonnen. De nummer 5 van de wereld versloeg de Italiaanse Jasmine Paolini in twee sets: 6-2 6-3. Paolini leed al haar derde nederlaag en was al uitgeschakeld.

Pegula is nog niet zeker van een plek in de halve finales. Ze is afhankelijk van de uitkomst van de andere partij in de groep, die gaat tussen de Belarussische Aryna Sabalenka en de Amerikaanse Coco Gauff. Sabalenka is de nummer 1 van de wereld en won al van Pegula en Paolini. Gauff is titelverdediger van het eindejaarstoernooi, waarin de beste acht speelsters van het afgelopen jaar het tegen elkaar opnemen.