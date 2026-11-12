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Bulgaar Tsolov reservecoureur Formule 1-team Red Bull in 2027

Sport
door anp
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MILTON KEYNES (ANP) - De 19-jarige Bulgaar Nikola Tsolov is in 2027 reserverijder van het Formule 1-team van Red Bull. Hij zal indien nodig Max Verstappen of Isack Hadjar vervangen, meldt de Oostenrijkse renstal in een persbericht.
"We hebben enorm veel vertrouwen in het potentieel van Nikola en zien in hem een ​​coureur met een zeer veelbelovende toekomst in de Formule 1", zegt teambaas Laurent Mekies. "Nikola is een uitzonderlijk getalenteerde jonge coureur. We zijn enorm onder de indruk van zijn ontwikkeling en prestaties van de afgelopen jaren. Wat ons minstens zozeer heeft getroffen, is zijn volwassenheid, zijn manier van racen en zijn bereidheid om te blijven leren en verbeteren."
Tsolov maakt deel uit van de opleiding van Red Bull. Hij eindigde in 2025 als tweede in het kampioenschap van de Formule 3 en maakt dit seizoen indruk in de Formule 2. Hij won in die talentklasse al zes races en strijdt nog volop mee om de titel.
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