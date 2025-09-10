ECONOMIE
Captain Hewitt van Australië geschorst na duwen dopingcontroleur

door anp
woensdag, 10 september 2025 om 14:13
LONDEN (ANP/RTR) - Captain Lleyton Hewitt van het Australische tennisteam in de Davis Cup heeft een schorsing van twee weken gekregen na het duwen van een dopingcontroleur. Dat meldde de International Tennis Integrity Agency (ITIA) woensdag. Ook kreeg de tweevoudig grandslamwinnaar een boete van 30.000 Australische dollars (16.933 euro).
Hewitt (44) werd in januari aangeklaagd vanwege het duwen van de antidopingfunctionaris, een 60-jarige vrijwilliger, na de nederlaag in de halve finales van de Davis Cup Finals tegen Italië in november.
Hewitt ontkende de aanklacht en beriep zich op zelfverdediging, maar vond geen gehoor bij de ITIA. De oud-winnaar van Wimbledon en de US Open heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan.
Australië hoeft Hewitt niet te missen tijdens het kwalificatieduel voor de Davis Cup Finals met België op 13 en 14 september of het eindtoernooi medio november. De schorsing gaat in op 24 september en loopt af op 7 oktober.
