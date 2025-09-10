ECONOMIE
Polen bedankt Nederlandse piloten en andere verdedigers

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 14:05
bijgewerkt om woensdag, 10 september 2025 om 14:12
anp100925147 1
Polen is de Nederlandse F-35-piloten en anderen die hebben geholpen Russische drones uit te schakelen "heel erg" dankbaar, zegt premier Donald Tusk. "Het was echt een heel moeilijke en riskante operatie, en heel effectief."
Tusk dankte in een toespraak in het Poolse parlement "allen die hebben gediend in deze dramatische uren in de Poolse lucht - zowel Poolse piloten als die van NAVO-bondgenoten". Naast Nederlandse F-35's kwamen ook een Italiaans AWACS-vliegtuig en een NAVO-tankvliegtuig in actie.
Het was voor het eerst dat de NAVO zich weerde tegen Russisch wapentuig sinds Rusland voluit oorlog voert tegen Oekraïne. Dit "succes voor de NAVO-strijdkrachten verandert ook de politieke situatie", meent Tusk. Hij betitelt Rusland voortaan als "vijand", een beladen begrip dat de NAVO nog niet in de mond neemt.
