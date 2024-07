Carapaz pakt na Giro en Vuelta ook eindelijk ritzege in Tour

SUPERDÉVOLUY (ANP) - Richard Carapaz was dolgelukkig nadat hij na eerder ritzeges in de Giro d'Italia en de Vuelta ook een etappe in de Tour de France had gewonnen. De 31-jarige wielrenner uit Ecuador kwam solo over de streep in Superdévoluy en bezorgde zijn ploeg EF Education - Easypost de eerste ritoverwinning in deze Ronde van Frankrijk. Hij droeg eerder in de vierde etappe ook al een dag de gele trui.

"Deze overwinning betekent alles voor me. Ik heb sinds de start van deze Tour geprobeerd een rit te winnen", zei Carapaz in het flashinterview na afloop. "Het was een heel lastige dag met heel veel aanvallen. Er vormde zich een grote groep en ik was in staat om op het juiste moment naar voren te komen. Ik kende de finale goed, want die had ik doorgenomen met mijn ploegleider."

Voor Carapaz is het de eerste etappezege in de Tour de France. De winnaar van de Giro d'Italia in 2019 won eerder drie ritten in de Giro en drie in de Vuelta. Ook veroverde hij olympisch goud in de wegrit van de Spelen van Tokio in 2021. "Ik had eerder ritten gewonnen in de Giro en in de Vuelta, maar de Tour is de wedstrijd met alle beste renners van de wereld", zei de wielrenner die als eerste renner uit Ecuador een Touretappe won. "Ik ben blij voor alle mensen die me volgen en trots om hier te zijn en Zuid-Amerika op de best mogelijke manier te vertegenwoordigen."