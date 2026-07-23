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Carapaz wint Touretappe met klim naar Orcières-Merlette

Sport
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 17:34
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ORCIÈRES-MERLETTE (ANP) - De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de achttiende etappe in de Tour de France van Voiron over een afstand van 185,2 kilometer naar Orcières-Merlette gewonnen. De 33-jarige renner van EF Education-EasyPost ging na een slotklim van 7,1 kilometer op een hoogte van 1825 meter alleen over de streep.
Een groepje van zes renners met Matteo Jorgenson, Carapaz, Paret-Peintre, Mauro Schmid, Tobias Johannessen en Raúl García reed de laatste 50 kilometer aan de leiding. Een groep achtervolgers met de Nederlander Thymen Arensman slaagde er niet meer in ze te achterhalen.
Het zestal vluchters begon samen aan de slotklim met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent naar skioord Orcières-Merlette. Op 3,4 kilometer voor de finish ging Carapaz er alleen vandoor. De Franse klimmer Paret-Peintre deed nog een vergeefse poging hem in te halen.
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