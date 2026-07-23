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ECB presenteert tien mogelijke ontwerpen toekomstig eurobiljet

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 16:56
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FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft donderdag de tien mogelijke ontwerpen voor het nieuwe eurobiljet gepresenteerd. Europeanen wordt nu gevraagd hun mening te geven over de verschillende opties. De raad van bestuur van de ECB neemt aan het eind van dit jaar een definitief besluit over het nieuwe ontwerp. De nieuwe eurobiljetten komen in de jaren daarna in omloop.
Eerder werden al de twee mogelijke thema's gekozen voor het nieuwe eurobiljet. Die thema's zijn Europese cultuur en rivieren en vogels. Ook werd al bepaald wat bij beide thema's op ieder biljet verschijnt. Bij Europese cultuur prijkt componist Ludwig van Beethoven op het 10 eurobiljet. Voor het thema rivieren en vogels is dat een ijsvogel bij een waterval of een rivierpoel. Van die beide motieven zijn nu vijf ontwerpen gepresenteerd.
Meer dan 1200 grafische ontwerpers meldden zich aan, van wie er 25 werden gevraagd om een ontwerp te maken voor een of beide thema's. Een jury bestaande uit experts heeft vervolgens tien ontwerpen geselecteerd.
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