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CAS: Russische ijshockeyploegen welkom op WK

Sport
door anp
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MOSKOU (ANP) - Russische ijshockeyteams mogen weer aan internationale toernooien deelnemen. Dat heeft het internationaal sporttribunaal CAS bepaald.
Russen waren sinds het begin van de oorlog met Oekraïne in 2022 niet meer welkom op WK's of de Olympische Spelen. Volgend jaar staat er zowel voor de mannen (Duitsland) als vrouwen (Canada) een WK ijshockey op het programma. De organisatie voor het mannen-WK heeft de zestien deelnemende teams al over poules verdeeld. Daarbij is geen rekening gehouden met mogelijke deelname van Rusland. Oekraïne heeft zich ook geplaatst.
De internationale ijshockeybond (IIHF) betreurt de uitspraak van het CAS. "We blijven bij het standpunt dat we de veiligheid van onze deelnemers moeten waarborgen en onze competities moeten beschermen. Daarom hebben we destijds besloten dat Rusland niet meer welkom was", reageert de IIHF.
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