Celstraf van bijna vijf jaar voor tolk honkballer Ohtani

LOS ANGELES (ANP) - De voormalige tolk van de Japanse honkballer Shohei Ohtani van Los Angeles Dodgers is in Californië veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en negen maanden. Hij haalde ongevraagd en zonder toestemming 17 miljoen dollar (omgerekend meer dan 16 miljoen euro) van de bankrekening van de sterspeler. Met dat gestolen geld betaalde hij zijn gokschulden af.

De voormalige tolk, Ippei Mizuhara, moet tevens ruim 18 miljoen dollar terugbetalen. De 40-jarige Mizuhara bekende vorig jaar al schuld.

Het federale onderzoek naar de diefstal begon in maart 2024. Toen kwam het nieuws naar buiten dat een bedrag van 4,5 miljoen dollar van de rekening van Ohtani was overgemaakt naar een Californische bookmaker. De honkballer zei destijds dat hij nooit heeft gegokt op sportwedstrijden en ook geen weet had van wat zijn tolk met zijn geld uitvoerde.

De 30-jarige Ohtani, een werper én een slagman, won in oktober met Los Angeles Dodgers de World Series, de finale van de Major League Baseball. Hij ondertekende een jaar eerder een 10-jarig contract bij de Dodgers ter waarde van 700 miljoen dollar. Dat is een record in de honkbalwereld.