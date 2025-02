Wat is de kans dat je snel weer ziek wordt van een ander virus? Lees alles over de griepepidemie

De griep houdt flink huis in Nederland. Zo ligt onze minister-president zelfs te bibberen in bed. Maar als je net beter bent van griep, ben je dan gevoeliger voor een nieuw virus, zoals een verkoudheid? En wat helpt om sneller op te knappen? Vijf vragen en antwoorden op een rij.

Hoeveel mensen hebben op dit moment griep?

We zitten officieel in een griepepidemie. Vorige week kwamen 118 op de 100.000 mensen met griepklachten bij de huisarts, melden het RIVM en onderzoeksinstituut Nivel. Sinds 2020 worden deze cijfers bijgehouden en het is de eerste keer dat het aantal boven de honderd uitkomt.

Hoe weet je of je griep hebt of een verkoudheid?

“Als je heel plotseling heel hoge koorts krijgt, is dat een aanwijzing dat je met griep te maken hebt”, zegt viroloog Ab Osterhaus in De Telegraaf. “Tegelijkertijd kan dat ook gebeuren bij het rs-virus.” Verder zijn er qua symptomen geen duidelijke verschillen tussen een verkoudheid en een griep. “Een verkoudheid geeft doorgaans een milder beeld. Maar je kunt ook milde griep hebben.”

Kun je snel achter elkaar meerdere virussen krijgen?

Ja, dat kan. “Als je de griep of een verkoudheid hebt gehad, ben je daarna nog wat vatbaarder voor andere virussen. Dat geldt vooral als je een verzwakt immuunsysteem hebt. Oudere mensen kunnen na influenza een aantal weken later ook hartfalen of bacteriële infecties krijgen.”

Gezonde mensen bouwen afweer op, waardoor het minder waarschijnlijk is dat ze kort achter elkaar opnieuw ziek worden.

Soms heb je zelfs twee virussen tegelijk. “Die infecties verlopen over het algemeen vervelender. Maar zoiets gebeurt niet vaak, omdat je afweersysteem na de eerste infectie wakker wordt. Bij mensen met een ernstig verzwakte afweer, zoals transplantatiepatiënten, is de kans op zo’n gecombineerde infectie wel groter.”

Wat kun je doen om sneller beter te worden?

“Ga op bed liggen als je koorts hebt”, zegt de viroloog. “Dat is niet het moment om heroïsche sportieve prestaties te leveren.” Ook raadt hij aan om op de eerste dag dat je koortsvrij bent nog even thuis te blijven.

Daarnaast verspreiden jonge kinderen vaak veel virusdeeltjes. “Als je dan met hen naar hun grootouders gaat, kunnen ze die makkelijker besmetten, zeker omdat ouderen er vatbaarder voor zijn. Dat is dus af te raden.” Thuisblijven bij klachten, afstand houden en regelmatig je handen wassen blijven de sleuteladviezen.

Werkt de griepprik goed dit jaar?

“De huidige griepprik werkt redelijk goed. Er is in ieder geval geen duidelijke mismatch.” Hoeveel mensen de griepprik gehaald hebben, is nog onbekend. De afgelopen jaren fluctueerde de opkomst van de uitgenodigde groepen tussen de 52 en 57 procent. Osterhaus vindt dat de opkomst hoger zou moeten zijn.

Wie nu alsnog een griepprik wil halen, loopt risico achter het net te vissen. De uitnodigingsbrieven voor de risicogroepen die ervoor in aanmerking komen, vielen namelijk al in oktober en november op de mat.

De Landelijke Huisartsenvereniging stelt dat de meeste huisartsen daarom naar verwachting de bulk van de griepprikken al verstrekt hebben. “Misschien hebben sommigen nog wat in de koelkast liggen.” Wil je nog kijken of een prik mogelijk is, dan kun je contact opnemen met je huisarts.

Bron: De Telegraaf