Chapple rent naar finale 1500 meter op WK indooratletiek

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 19:46
TORUN (ANP) - Samuel Chapple heeft zich op de WK indooratletiek in het Poolse Torun geplaatst voor de finale van de 1500 meter. De 27-jarige atleet eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 3.39,03. Zijn klassering volstond om rechtstreeks te worden toegelaten tot de finale, die voor zondag staat gepland. De Spanjaard Mariano García won de heat in 3.38,19.
Chapple behoort op papier tot de kanshebbers op een medaille. Hij liep in februari een Nederlands record van 3.32,68 en met die tijd staat hij vierde op de wereldranglijst van dit jaar. Hij stuntte vorig jaar met het goud op de 800 meter bij de EK indoor in Apeldoorn.
POPULAIR NIEUWS

Nieuwe studie: rond je vijftigste schiet de biologische veroudering in de hoogste versnelling

Trump is de controle kwijt

Veel zal duurder worden, niet alleen benzine

Onderzoekers hebben de eenvoudigste manier gevonden om je kat langer te laten leven

Dit beruchte radioactieve 'graf' is aan het lekken en dat baart experts grote zorgen

Nieuwe super‑spyware DarkSword bedreigt honderden miljoenen iPhones wereldwijd

