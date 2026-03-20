Chapple rent naar finale 1500 meter op WK indooratletiek

TORUN (ANP) - Samuel Chapple heeft zich op de WK indooratletiek in het Poolse Torun geplaatst voor de finale van de 1500 meter. De 27-jarige atleet eindigde in zijn serie als derde in een tijd van 3.39,03. Zijn klassering volstond om rechtstreeks te worden toegelaten tot de finale, die voor zondag staat gepland. De Spanjaard Mariano García won de heat in 3.38,19.

Chapple behoort op papier tot de kanshebbers op een medaille. Hij liep in februari een Nederlands record van 3.32,68 en met die tijd staat hij vierde op de wereldranglijst van dit jaar. Hij stuntte vorig jaar met het goud op de 800 meter bij de EK indoor in Apeldoorn.