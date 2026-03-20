Domper voor kogelstootster Schilder: geen medaille op WK indoor

TORUN (ANP) - Jessica Schilder ging voor goud op de WK indoor bij het kogelstoten, maar de uitkomst in de atletiekhal van het Poolse Torun was de ondankbare vierde plaats. De Volendamse stootte in haar beste poging de 4 kilo zware kogel naar een afstand van 19,63.

Drie concurrenten kwamen in de finale verder, met de Amerikaanse Chase Jackson als beste. Zij won het goud met een 20,14. Het zilver was voor de Canadese Sarah Mitton met 19,78. De Zweedse Axelina Johansson behaalde het brons met 19,75.

Schilder kon in Torun haar rol als favoriete voor het goud niet waarmaken. De regerend wereldkampioene in de buitenlucht kwam naar de WK indoor met de beste wereldjaarprestatie (20,69 meter) op zak. De Volendamse sprak vooraf ook zelfbewust over haar doel. Ze wilde de vorig jaar behaalde zilveren medaille op de WK in China in Polen "upgraden" naar goud. Dat lukte niet in een serie met drie ongeldige stoten en drie geldige worpen, die onder haar niveau waren.