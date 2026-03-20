Meerdere in opspraak geraakte FVD'ers komen in gemeenteraden

NIEUWEGEIN (ANP) - Meerdere in opspraak geraakte kandidaten van Forum voor Democratie (FVD) komen in verschillende gemeenteraden. NRC en de Volkskrant onderzochten hoe FVD'ers actief waren bij extreemrechtse organisaties als de Geuzenbond en de nationaalsocialistische Nederlandse Volks-Unie (NVU). De landelijke partij bleef achter hen staan en door verschillende zetelwinsten voor de FVD komt een aantal onderzochte kandidaten in de raden.

Zo kan Jaron Buitelaar, die volgens de kranten aanwezig was bij activiteiten van de extreemrechtse groep Voorpost, als FVD-lijsttrekker aan de slag in Krimpenerwaard. Kay Burgemeester komt in de raad van Schagen. Hij verspreidde in een appgroep de antisemitische complottheorie dat Joden verantwoordelijk zijn voor de multiculturele samenleving, omdat ze de oorspronkelijke, witte bevolking willen vervangen door migranten binnen te halen. Deze samenzweringsfantasie is populair onder rechts-extremisten. Frank Folkerts gaat in Nieuwegein de raad in. Hij was eerder lid en lijsttrekker van de rechts-extremistische NVU.

Ook de 28-jarige lijsttrekker van Den Bosch, Ramon van Asch, gaat de gemeenteraad in. Hij werd drie keer veroordeeld voor mishandeling. Hij sloeg onder anderen een beveiliger op een hogeschool nadat die hem aansprak op het niet dragen van een mondkapje in 2022. In 2017 kreeg hij een taakstraf omdat hij iemand meermaals in het gezicht had geslagen met een glas.

4 Procent

Bertus Renes heeft in Scherpenzeel niet genoeg voorkeursstemmen gekregen voor een van de drie behaalde zetels. Hij zou regelmatig meelopen in demonstraties van de NVU. Ook Daan Meershoek, die actief was bij de extreemrechtse, nationalistische Geuzenbond, heeft niet genoeg voorkeursstemmen gekregen voor de enige FVD-zetel in Nijmegen. In de Amsterdamse raad was veel ophef over Reginald Eeckhout, Forum-kandidaat op plek 7, die zich in het verleden openlijk racistisch uitte en zou streven naar een 'blanke etnostaat'. Het is nog niet bekend hoeveel voorkeursstemmen hij kreeg, maar de kans is zeer klein dat dit er genoeg zijn om de enige FVD-raadszetel in de hoofdstad te bezetten. In Den Haag gaat de enige FVD-zetel niet naar de nummer 3 Timon Busscher, die twee terroristen een "goddelijk duo" noemde.

Het merendeel van de partijen in Den Haag, Nijmegen, Rotterdam, Nieuwegein en Amsterdam zei voor de verkiezingen niet samen te werken met FVD zolang de partij ruimte biedt aan rechts-extremisme. FVD kreeg landelijk 4 procent van de stemmen, goed voor 299 zetels.