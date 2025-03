Chapple stoot door naar halve finales 800 meter WK indooratletiek

NANJING (ANP) - Samuel Chapple heeft op de WK indooratletiek in het Chinese Nanjing de halve finales bereikt van de 800 meter. De kersverse Europees kampioen eindigde in zijn serie als derde en die klassering was goed voor een rechtstreekse doorgang.

Ryan Clarke, de tweede Nederlandse atleet op de 800 meter, werd uitgeschakeld in de series. Hij eindigde als laatste in zijn heat. De halve finales zijn op zaterdag.

Chapple verraste eerder deze maand met het goud op de EK indoor in Apeldoorn. Hij zint in Nanjing op een nieuwe stunt. In de heats ging het ogenschijnlijk soepel. De Haagse atleet liep gecontroleerd naar de derde plaats in 1.49,30. De Belg Eliott Crestan, die in Apeldoorn het zilver veroverde op de 800 meter, won de race in 1.48,94.

Clarke liep in zijn heat aanvankelijk goed mee in het spoor van de Amerikaanse topfavoriet Josh Hoey, maar dat kostte hem kennelijk te veel kracht. In de laatste ronde moest hij afhaken. De Castricummer finishte als vijfde in 1.52,97. Hoey liep de hele race aan de leiding en noteerde 1.48,14.