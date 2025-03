Chapple stunt met goud op 800 meter bij EK indoor in Apeldoorn

APELDOORN (ANP) - Samuel Chapple heeft een stunt geleverd op de 800 meter bij de EK indooratletiek in Apeldoorn. Hij verraste in een uitverkocht Omnisport met het goud in een Nederlands record van 1.44,88.

Chapple haalde dankzij een geweldige eindsprint vlak voor de finish de Belgische favoriet Eliott Crestan in.

De Haagse hardloper maakte deze winter al een opmerkelijke opmars op de middenafstand. Hij verbeterde de Nederlandse records op drie afstanden: de 800, de 1000 en de 1500 meter.

Ryan Clarke, de andere Nederlandse atleet in de finale, eindigde als zesde en laatste.