Meerderheid Britten, Duitsers en Fransen vindt Trump een dictator

Meer dan de helft van de Britten (56 procent), Duitsers en Fransen (beide 59 procent) vindt de Amerikaanse president Donald Trump een dictator. In Polen is 47 procent die mening toegedaan. Dat blijkt uit een peiling van More in Common, een denktank met vestigingen in Europa en de Verenigde Staten.

Slechts 25 tot 36 procent van de respondenten in de vier Europese landen geeft aan dat Trump volgens hen geen dictator is. De overige ondervraagden zeggen het niet goed te weten.

De Russische president Vladimir Poetin is volgens een grote meerderheid van de Fransen (80 procent), Duitsers (81 procent), Britten (84 procent) en Polen (92 procent) een dictator. De peiling werd ook uitgevoerd in de VS (al werd daar de vraag of Trump een dictator is niet gesteld). 82 procent van de Amerikanen blijkt van mening dat de Russische president een dictator is.

Trump noemde onlangs de Oekraïense president Volodymyr Zelensky een dictator. Daar denken de meeste ondervraagden anders over. Zo vindt 69 procent van de Polen Zelensky geen dictator. In de VS is 54 procent van de ondervraagden het oneens met Trump.