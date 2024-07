Chinees badmintontalent (17) overlijdt na hartstilstand bij duel

JOGJAKARTA (ANP/AFP) - Het Chinese badmintontalent Zhang Zhijie is op 17-jarige leeftijd overleden aan een hartstilstand. De badmintonner, winnaar van een prestigieus jeugdtoernooi in Haarlem dit jaar, zakte ineen tijdens een wedstrijd op de Aziatische juniorenkampioenschappen in Indonesië en overleed later in het ziekenhuis.

De Chinese badmintonbond schreef in een verklaring "diep bedroefd" te zijn. "Zhang Zhijie hield van badminton en was een uitstekende speler voor het nationale juniorenteam."