Orkaan Beryl afgenomen in kracht, maar nog steeds gevaarlijk

MIAMI (ANP/AFP) - Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft het waarschuwingsniveau voor orkaan Beryl afgeschaald van vier naar drie, maar waarschuwt dat deze nog steeds gevaarlijk. De tropische storm trekt richting de Bovenwindse Eilanden.

Het NHC meldt windsnelheden tot 195 kilometer per uur en nog hardere windstoten. Het is de verwachting dat Beryl "een gevaarlijke orkaan" blijft, terwijl het oog van de orkaan via de Bovenwindse Eilanden naar het oosten van het Caribisch gebied trekt. De orkaan bevindt zich nu op ongeveer 175 kilometer ten zuidoosten van Barbados.

Het NHC heeft een orkaanwaarschuwing afgegeven voor Barbados, Saint Lucia, Saint Vincent en de Grenadines, Grenada en Tobago. Daar moeten inwoners maatregelen nemen om zichzelf en hun huizen te beschermen, aldus de organisatie. Een deel van deze eilanden krijgt maandag mogelijk te maken met "potentieel catastrofale windschade". Het NHC houdt rekening met zware regenval en lokale overstromingen.

Ongebruikelijk

Voor Martinique en Trinidad geldt een minder zware waarschuwing, evenals voor inwoners van Dominica, delen van de Dominicaanse Republiek en delen van Haïti.

Beryl groeide zondag uit tot een orkaan van de vierde categorie, de op een na hoogste categorie. Volgens experts is het zeer ongebruikelijk dat zo vroeg in het orkaanseizoen deze categorie wordt bereikt.