Chinese robot loopt halve marathon veel sneller dan de mens

Sport
door anp
zondag, 19 april 2026 om 16:54
BEIJING (ANP/AFP) - Een Chinese robot heeft de halve marathon van Beijing gelopen in een tijd van 50 minuten en 26 seconden, ruim sneller dan het wereldrecord bij de mannen, dat met 57.20 minuten in handen is van de Oegandees Jacob Kiplimo.
Er liepen meer robots mee in de wedstrijd over 21 kilometer. Zij hadden wel een afgescheiden laan, om botsingen met hun menselijke concurrenten te voorkomen. Ze waren uitgerust met een autonoom navigatiesysteem.
De gemiddelde snelheid van 25 kilometer per uur van de snelste robot was een bewijs van de technologische vooruitgang bij de Chinese fabrikanten. Vorig jaar was er een soortgelijke race tussen robot en mensen van vlees en bloed, maar toen kwamen de robots nog herhaaldelijk ten val en had de snelste meer dan 2 uur en 40 minuten nodig om de finish te halen.
