ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Frans Banninck Cocqpenning voor directeur Het Nationale Ballet

Samenleving
door anp
zondag, 19 april 2026 om 16:37
AMSTERDAM (ANP) - Rachel Beaujean heeft zondag de Frans Banninck Cocqpenning ontvangen voor haar jarenlange inzet voor Het Nationale Ballet. De onderscheiding werd uitgereikt door locoburgemeester Touria Meliani van Amsterdam na afloop van de voorstelling La Bayadère in Nationale Opera & Ballet.
Artistiek directeur Beaujean neemt afscheid van het gezelschap waar zij bijna een halve eeuw aan verbonden is geweest. Zij begon in 1977 als danseres en groeide uit tot een internationaal gerenommeerde ballerina. Na haar danscarrière werd ze balletmeester, hoofd van de artistieke staf en in 2017 adjunct-artistiek directeur van Het Nationale Ballet.
Beaujean leverde een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van Het Nationale Ballet tot een gezelschap van internationale faam. Als danseres wordt Beaujean ook geroemd vanwege haar vertolkingen van balletten van Hans van Manen, ze was gedurende vele jaren zijn voornaamste muze.
De Frans Banninck Cocqpenning wordt toegekend aan personen die zich meer dan twaalf jaar zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam. Recent werd de penning onder meer toegekend aan Paul Haenen, May Day en Henk Schiffmacher.
loading

