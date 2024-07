PALERMO (ANP) - Tennisster Zheng Qinwen heeft opnieuw het WTA-toernooi van Palermo op haar naam geschreven. De Chinese nummer 7 van de wereld versloeg in de finale de Tsjechische Karolina Muchova met 6-4 4-6 6-2.

Vorig jaar rekende Zheng in de eindstrijd in de Italiaanse stad af met thuisspeelster Jasmine Paolini. De 21-jarige Zheng, die eind januari de finale van de Australian Open verloor, staat nu op drie WTA-titels. De 27-jarige Muchova blijft op één titel, in 2019 in Seoul, staan.