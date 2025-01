Coach België noemt Van der Poel 'topfavoriet' op WK veldrijden

LIÉVIN (ANP/BELGA) - De Belgische bondscoach Angelo De Clercq noemt de Nederlander Mathieu van der Poel "veruit de grootste favoriet" voor het WK veldrijden zondag in het Franse Liévin. De Clercq hoopt wel op een goed resultaat van zijn kopman Wout van Aert, die onlangs besloot alsnog te starten op het WK.

"Mathieu blijft de topfavoriet. Met Wout hebben we er wel iemand bij die normaal gezien het dichtst bij hem in de buurt kan komen, zeker op zo'n parcours", zei de bondscoach bij persbureau Belga.

Van Aert maakte zondag bekend dat hij alsnog zou opstappen in Liévin, nadat hij eerder van plan was geweest om het WK over te slaan met het oog op de voorjaarsklassiekers. "Uiteraard ben je heel blij als de kopman zegt dat hij start. Wout heeft er enorm veel zin in. Dat is de voornaamste reden dat hij hier is. In 2024 heeft hij een aantal afspraken moeten missen en hij voelt zich ook gewoon goed in zijn vel. Dat is het belangrijkste om te presteren", aldus De Clercq.

Van der Poel en Van Aert troffen elkaar dit seizoen slechts twee keer in het veld, beide keren was de Nederlander de sterkste. Regerend kampioen Van der Poel evenaart bij winst de Belg Erik De Vlaeminck, die met zeven wereldtitels recordhouder is.