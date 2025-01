Coach Ivanisevic breekt alweer met tennisster Rybakina

MELBOURNE (ANP) - Oud-Wimbledonwinnaar Goran Ivanisevic heeft zijn werk als coach van de Kazachse tennisster Elena Rybakina alweer neergelegd. De Kroaat meldde op sociale media dat hij de "proefperiode" met de nummer 6 van de wereld heeft beëindigd. Dat deed hij nadat Rybakina in de vierde ronde was uitgeschakeld door de Amerikaanse Madison Keys.

Rybakina huurde Ivanisevic in november in, kort nadat ze een einde had gemaakt aan de samenwerking met haar coach Stefano Vukov. Ivanisevic, die in 2001 Wimbledon op zijn naam schreef, was daarvoor vijf jaar de coach geweest van Novak Djokovic.