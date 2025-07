Cobolli schakelt Cilic uit op weg naar kwartfinale Wimbledon

LONDEN (ANP) - Tennisser Flavio Cobolli is doorgedrongen tot de kwartfinales op Wimbledon. De 23-jarige Italiaan was in vier sets te sterk voor de dertien jaar oudere Kroaat Marin Cilic: 6-4 6-4 6-7 (4) 7-6 (3).

Cobolli, de nummer 24 van de wereld, had in zijn eerste drie wedstrijden in Londen geen set afgestaan. Tegen Cilic werd hij pas halverwege de vierde set voor het eerst in de partij gebroken. Hij sloeg meteen terug en won de set na een tiebreak.

De Italiaan speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen zevenvoudig toernooiwinnaar Novak Djokovic uit Servië en de Australiër Alex de Minaur.

Cobolli is bezig aan het beste grandslamtoernooi uit zijn carrière. Op de Australian Open, Roland Garros en de US Open strandde hij de laatste jaren in de derde ronde.