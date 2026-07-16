Colombiaan Gaviria verlaat Tour de France na val in massasprint

CHALON-SUR-SAÔNE (ANP) - Wielrenner Fernando Gaviria heeft de Tour de France na afloop van de twaalfde etappe verlaten met een sleutelbeenbreuk. Dat meldt zijn ploeg Caja Rural op X. De 31-jarige Colombiaanse sprinter kwam in de slotkilometer ten val nadat hij het achterwiel van de Belg Vlad Van Mechelen aantikte. In zijn val nam Gaviria een aantal andere renners mee.

Van Mechelen is door de Tourorganisatie bestraft en in de rituitslag teruggeplaatst naar de 144e plaats.

Gaviria is de dertiende uitvaller deze Ronde van Frankrijk. In 2018 won hij twee Touretappes.