Commotie om 'oorlogshelm' Oekraïense skeletonner op Winterspelen

Sport
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 9:18
CORTINA (ANP) - Een olympische skeletonner uit Oekraïne heeft van het Internationaal Olympisch Comité te horen gekregen dat hij op de Winterspelen geen helm mag dragen met daarop afbeeldingen van omgekomen Oekraïense sporters in de oorlog met Rusland. "Het is een beslissing die me diep raakt", meldde Vladyslav Jeraskevitsj, die ook de vlag droeg van Oekraïne tijdens de openingsceremonie, op Instagram.
Jeraskevitsj droeg de helm tijdens de training en kreeg kort daarop bezoek van een hoge functionaris van het IOC. Die vertelde de skeletonner dat de helm in strijd is met het Olympisch Handvest, dat politieke en religieuze uitingen verbiedt.
President Volodymyr Zelensky van Oekraïne prees daarentegen het initiatief van de skeletonner, die volgens hem de wereld herinnert aan de agressie van Rusland. "Deze waarheid kan niet ongemakkelijk, ongepast of als politieke daad worden genoemd tijdens een sportevenement", meldde hij op X.
