Philips flink hoger op Damrak na eerste jaarwinst sinds 2021

AMSTERDAM (ANP) - Philips behoorde dinsdag tot de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern boekte vorig jaar meer winst dan kenners hadden verwacht. Philips hield de verkopen op peil ondanks de importheffingen van de Amerikaanse president Donald Trump en verbeterde de winstgevendheid door kostenbesparingen.

Ook was het bedrijf minder geld kwijt dan in voorgaande jaren aan de grote terugroepactie voor slaapapneuapparaten en aanverwante rechtszaken. Philips boekte daardoor voor het eerst sinds 2021 een nettowinst. Het aandeel werd 8 procent hoger gezet.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend. De AEX-index noteerde kort na opening een fractie hoger op 999,65 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1011,47 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen daalden tot 0,2 procent. Parijs won 0,3 procent.