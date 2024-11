Concurrent Norris feliciteert Verstappen met 'verdiende titel'

LAS VEGAS (ANP) - Lando Norris moest na zijn zesde plaats in Las Vegas de wereldtitel in de Formule 1 aan Max Verstappen laten. "Wat ik nu vooral moet doen is Max feliciteren voor het kampioenschap en voor het leveren van zo'n mooi gevecht" zei hij voor de camera's bij Viaplay. Vlak daarvoor had hij Verstappen persoonlijk gelukgewenst.

"Ik heb ervan genoten", zei Norris, die met nog twee races in het kampioenschap een onoverbrugbare achterstand van 63 punten heeft. "Hij verdient het ook. Hij heeft geen fouten gemaakt dit seizoen en hij was zo goed als hij altijd is."

De Britse McLaren-coureur hoopt dat hij volgend seizoen vanaf het begin kan meestrijden om de wereldtitel. "We hebben het kampioenschap in het eerste deel van het seizoen verspeeld. Volgend jaar is misschien het eerste seizoen dat we beginnen met het idee dat we wereldkampioen kunnen worden. Die gedachte hadden we dit jaar aan het begin niet."