Von der Leyen: nieuw tijdperk begint in klimaatsamenwerking

BRUSSEL (ANP) - Het akkoord op de klimaattop in Bakoe "markeert een nieuw tijdperk voor klimaatsamenwerking en -financiering", vindt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Ze sluit aan bij wat Eurocommissaris Wopke Hoekstra eerder al zei over het Bakoe-akkoord.

Von der Leyen zegt het akkoord te verwelkomen. De onderhandelingen op de klimaattop in Bakoe gingen moeizaam en het was soms onzeker of er overeenstemming zou komen. "Het zal investeringen in de schone transitie stimuleren, emissies terugdringen en veerkracht tegen klimaatverandering opbouwen", stelt Von der Leyen nu.

Armere en kwetsbare landen zijn minder blij met de uitkomst. Het geldbedrag van 300 miljard dollar dat is afgesproken vinden ze veel te laag. Eerder berekenden klimaatexperts dat tegen 2030 jaarlijks wel 1000 miljard dollar nodig zou zijn aan klimaatsteun. Met dit geld kunnen arme en kwetsbare landen verduurzamen en zich voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

Von der Leyen zegt dat de Europese Unie "initiatief blijft nemen en de steun richt op de meest kwetsbaren".