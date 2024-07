Coureur Veijer komt vroeg ten val en speelt bijrol in Duitsland

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL (ANP) - De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer (Husqvarna) heeft op de Sachsenring in Duitsland geen goed resultaat kunnen neerzetten na vanaf poleposition te zijn gestart in de Moto3-race. De 19-jarige Staphorster kwam vroeg in de race ten val en werd uiteindelijk achttiende. Veijer startte voor het eerst dit jaar vanaf pole.

Veijer ging onderuit toen hij aan de leiding reed, maar stapte wel weer op zijn motor. Hij wist zich echter niet meer voorin te melden. Veijer moest ruim 39 seconden toegeven op de winnaar, de Colombiaan David Alonso.

Achter Alonso werd de Japanner Taiyo Furusato tweede en de derde plaats was voor Iván Ortolá uit Spanje.

Vorig weekend greep Veijer net naast de eindzege bij de TT in Assen. Hij werd toen tweede, met een marginale achterstand op Ortolá.