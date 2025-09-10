Curaçao verslaat Bermuda en doet goede zaken in WK-kwalificatie

WILLEMSTAD (ANP) - Bondscoach Dick Advocaat heeft met Curaçao met 3-2 gewonnen van Bermuda in de derde ronde van de WK-kwalificatie. In Willemstad was het bij de rust 2-2, dankzij Curaçaose doelpunten van Sheffield United-speler Tahith Chong. In de 75e minuut maakte Tyrese Noslin de winnende goal voor Curaçao.

De andere twee teams in de poule van Curaçao zijn Jamaica en Trinidad en Tobago. De twee laatstgenoemde landen speelden ook tegen elkaar. Jamaica won thuis met 2-0 en is met zes punten koploper in de groep. De ploeg van Advocaat staat tweede met vier punten.

Bij Curaçao stonden meerdere spelers met Eredivisie-ervaring in het veld, onder wie doelman Eloy Room (ex-Vitesse), verdediger Riechedly Bazoer (o.a. ex-Ajax en ex-Vitesse) en de aanvallers Jürgen Locadia (ex-PSV) en Leandro Bacuna (ex-FC Groningen).

Alleen de winnaar van de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK voetbal, dat volgende zomer wordt gehouden. Voor de nummer 2 is er nog een kans zich via de play-offs te kwalificeren voor het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.