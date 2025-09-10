Polen schiet drones neer boven eigen grondgebied

WARSCHAU (ANP) - Polen heeft "wapens gebruikt" om drones neer te schieten boven eigen grondgebied na herhaaldelijke schendingen van het luchtruim tijdens een Russische aanval op West-Oekraïne. Dat melden de Poolse strijdkrachten op X. "Op verzoek van de Operationeel Commandant van de Strijdkrachten zijn wapens gebruikt en zijn er operaties gaande om de neergehaalde doelen te lokaliseren."

Poolse en geallieerde gevechtsvliegtuigen zijn opgestegen om het luchtruim te beschermen. Volgens het Britse blad The Spectator zijn daaronder ook Nederlandse vliegtuigen. Luchtverdedigings- en radarsystemen zijn geactiveerd, aldus het Poolse leger.

Eerder had het Oekraïense leger gewaarschuwd dat Russische drones op weg waren naar het Poolse luchtruim. Die waarschuwing werd later ingetrokken.

De internationale luchthaven van de Poolse hoofdstad Warschau is dicht wegens "onvoorziene militaire activiteiten".