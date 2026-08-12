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Curtis zwemt wereldrecord 50 rug, ook Steenbergen en Giele door

Sport
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 19:49
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SAINT-DENIS (ANP) - De Italiaanse Sara Curtis heeft tijdens de EK zwemmen het wereldrecord op de 50 meter rugslag verbeterd. De pas 19-jarige Curtis tikte in de halve finales in het Olympic Aquatic Centre van Parijs aan in 26,63, ruim 2 tienden van een seconde sneller dan het oude record van de Australische Kaylee McKeown uit 2023 (26,86).
Marrit Steenbergen en Tessa Giele plaatsten zich net als Curtis voor de finale van donderdagavond. Met beiden een persoonlijk record (respectievelijk 27,31 en 27,30) zwommen de twee Nederlandse zwemsters de vijfde en vierde tijd.
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