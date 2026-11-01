Daleman blijft op kwalificatietoernooi Kok voor op 1000 meter

HEERENVEEN (ANP) - Angel Daleman heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de 1000 meter gewonnen. De 19-jarige schaatsster van Team Essent was in Heerenveen met een persoonlijk record van 1.13,49 sneller dan Femke Kok en Isabel Grevelt. Kok werd tweede met 1.14,15. Grevelt zette met 1.14,91 de derde tijd neer.

De beste vijf schaatssters op de 1000 meter kwalificeren zich voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Naast Daleman, Kok en Grevelt zijn dat Chloé Hoogendoorn en Marrit Fledderus. Hoogendoorn werd vierde met 1.15,09. Fledderus reed met 1.15,31 de vijfde tijd.

De eerste wereldbekerwedstrijden beginnen op 13 november in Beijing in China.