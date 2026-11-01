Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Daleman blijft op kwalificatietoernooi Kok voor op 1000 meter

Sport
door anp
anp011126090 1
Volg ons op Google Nieuws
HEERENVEEN (ANP) - Angel Daleman heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker de 1000 meter gewonnen. De 19-jarige schaatsster van Team Essent was in Heerenveen met een persoonlijk record van 1.13,49 sneller dan Femke Kok en Isabel Grevelt. Kok werd tweede met 1.14,15. Grevelt zette met 1.14,91 de derde tijd neer.
De beste vijf schaatssters op de 1000 meter kwalificeren zich voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Naast Daleman, Kok en Grevelt zijn dat Chloé Hoogendoorn en Marrit Fledderus. Hoogendoorn werd vierde met 1.15,09. Fledderus reed met 1.15,31 de vijfde tijd.
De eerste wereldbekerwedstrijden beginnen op 13 november in Beijing in China.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-423430818

Allerzielen: Wat gebeurt er eigenlijk met je als je verbrandt in de oven

shutterstock_2814888419

Zonnepanelen? Vanaf januari telt niet alleen hoeveel je opwekt

shutterstock_2770687745

Verwarming ’s nachts op 15 graden? Niet als je deze installatie hebt

generated-image (39)

Dit stel mist €957 AOW per maand na emigratie: ook een huis in Nederland hielp niet

shutterstock_2723896355

Bij welke snelheid rijdt je auto écht het zuinigst? Het antwoord staat niet op je snelheidsmeter

201021-donald-trump-dance-ew-621p

Melania tegen Trump: ‘Hou in godsnaam op met dansen’

Loading