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Tennisser Alcaraz boekt in Wenen tweede toernooizege na rentree

Sport
door anp
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WENEN (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz heeft in Wenen zijn tweede toernooizege sinds zijn rentree en zijn vierde van het seizoen geboekt. In de finale versloeg de Spaanse nummer 3 van de wereld de Australiër Alex de Minaur in twee sets: 6-1 6-4. Alcaraz miste een groot deel van dit seizoen door een polsblessure. In oktober won hij ook al het ATP-toernooi van Tokio.
De Minaur, de nummer 10 van de wereld, had de finale bereikt door de nieuwe nummer 1 Alexander Zverev te verslaan. Maar tegen Alcaraz kwam hij er niet aan te pas. De Spanjaard won de eerste vier games op rij en haalde de eerste set snel binnen. In de tweede set herstelde De Minaur zich, maar een break in de tiende game was genoeg voor Alcaraz om het toernooi op zijn naam te schrijven.
Tallon Griekspoor was de enige Nederlandse deelnemer in Oostenrijk. Na zijn toernooizege in Brussel versloeg hij de Amerikaan Brandon Nakashima in Wenen. In de achtste finales werd Griekspoor uitgeschakeld door Zverev.
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