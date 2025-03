Danilova en Tsiba na korte kür vijftiende op WK kunstrijden

BOSTON (ANP) - Kunstrijders Daria Danilova en Michel Tsiba zijn in de korte kür op de WK in Boston als vijftiende geëindigd. Daarmee houdt het Nederlandse duo voor de vrije kür zicht op een plaats bij de eerste zestien. Dat is het aantal tickets dat er in Boston te verdelen is voor de Olympische Winterspelen van volgend jaar in Milaan en Cortina d'Ampezzo.

Danilova en Tsiba noteerden een score van 58,77 punten. De Japanners Riku Miura en Ryuichi Kihara waren de besten met 76,57 punten.

De vrije kür begint donderdagavond laat Nederlandse tijd.