Handige truc: zo slijp je een mes zonder messenslijper

Langzaam maar zeker worden de messen in de keukenla steeds minder scherp, daar doe je niks aan. Lang niet iedereen heeft een messenslijper bij de hand. Gelukkig is er een makkelijke manier om een bot mes zonder messenslijper weer scherp te krijgen. En iedereen kan het doen.

Een bot mes is irritant en onveilig. Je zet teveel druk bij het snijden van bijvoorbeeld een ui en voor je het weet glijdt het mes weg en ren je naar de medicijnkast. Heb je geen professionele messenslijper? Geen probleem, pak dan een (oud) koffiekopje en zet hem omgekeerd op het aanrecht. Haal het botte mes tien à vijftien keer schuin langs de onderrand. Doe hetzelfde met de andere kant van het mes. Doe beide kanten nog een keer of vijf en jawel, je mes is weer scherp als vanouds!

Een paar kanttekeningen: zorg er wel voor dat het koffiekopje niet al te fragiel is, want je wil natuurlijk niet dat het kopje doormidden breekt. Ga deze truc ook niet proberen met een erg dure koksmessenset; je kunt dan beter een professionele slijper inschakelen.