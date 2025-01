Darter Littler voorspelt 'geweldige finale' tegen Van Gerwen

LONDEN (ANP/DPA) - Luke Littler kan niet wachten tot hij Michael van Gerwen treft in de finale van het WK darts. De pas 17-jarige Engelse darter versloeg donderdagavond zijn landgenoot Stephen Bunting en neemt het nu op tegen de drievoudig wereldkampioen uit Vlijmen. "Dit is nu al een adembenemend toernooi voor mij", sprak Littler, die vorig jaar ook al de finale bereikte. Daarin verloor hij van de Engelsman Luke Humphries.

Littler kan de jongste wereldkampioen ooit worden in Alexandra Palace, waar de finale om 21.00 uur (Nederlandse tijd) begint. "Ik kan niet wachten tot het begint. Het wordt sowieso een geweldige partij", voorspelde hij al. Littler had met 6-1 afgerekend met Bunting, even ervoor had Van Gerwen met dezelfde cijfers de Engelsman Chris Dobey kansloos gelaten.

"Ik heb het afgelopen jaar veel ervaring opgedaan", zei Littler op de website van dartsbond PDC. "Michael heeft veel meer finales gespeeld dan ik, maar ik weet wat ik vorig jaar verkeerd heb gedaan. En ik ben ervan overtuigd dat ik dit keer niet dezelfde fouten maak. Die trofee optillen zou heel veel betekenen voor me, maar ik focus me nu alleen op het winnen van zeven legs."