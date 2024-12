Darter Van Duijvenbode na inzinking vroeg klaar op WK

LONDEN (ANP) - Darter Dirk van Duijvenbode is de volgende Nederlander die vroegtijdig het WK darts in Londen moet verlaten. De auberginekweker boog in de tweede ronde na een plotselinge inzinking voor de Let Madars Razma, die met 3-1 won in sets.

Van Duijvenbode volgde het slechte voorbeeld van Raymond van Barneveld, Danny Noppert, Alexander Merkx en Richard Veenstra, die er zaterdag alle vier uitvlogen.

Van Duijvenbode begon nog sterk, won de eerste set met 3-0 en kwam 2-0 voor in de tweede set, maar liet daarna de Let terugkomen in de wedstrijd. Razma speelde niet eens geweldig, maar won vervolgens wel drie sets op rij en daarmee de wedstrijd.

De 32-jarige geboren Katwijker klaagde voor de partij al over keelklachten en zei de hele week ziek te zijn geweest. Na de partij kwam hij met schorre stem nauwelijks uit zijn woorden bij Viaplay. Hij was boos op zichzelf, maar ook op zijn tegenstander. "Ik stond 2-0 voor in de tweede set en moest de volgende leg beginnen, maar hij ging voor zijn beurt. Ik was het ineens kwijt. Het kostte me zoveel energie, ik was ook zo moe", hakkelde Van Duijvenbode. "Het is mijn eigen schuld. Ik zat er lekker in, maar ik gooide daarna helemaal niks meer."