Darter Van Gerwen komt voorlopig niet in actie na relatiebreuk

VLIJMEN (ANP) - Darter Michael van Gerwen komt voorlopig niet in actie na een relatiebreuk met zijn vrouw Daphne. Dat laat de drievoudig wereldkampioen (36) weten via sociale media.

"Tot ons verdriet wil ik laten weten dat Daphne en ik besloten hebben om onze relatie te beëindigen. Als gevolg hiervan heb ik mij teruggetrokken uit de komende toernooien. Het spijt me om mijn fans teleur te stellen, maar ik heb er vertrouwen in dat zij mijn keuze begrijpen", aldus de Brabander.

Van Gerwen zou zaterdag in actie komen op een toernooi uit de European Tour in Rosmalen. Donderdag slaagde hij er niet in de finaleronde van de Premier League te halen, pas voor de tweede keer in zijn carrière.